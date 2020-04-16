КСУ принял решение по делу о выходном пособии судьям

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Конституционный Суд Украины признал неконституционным положения подпункта 1 пункта 28 раздела II Закона “О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине” от 27 марта 2014 года № 1166-VII (Закон № 1166). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, авторы конституционных жалоб отстаивали позицию, что оспариваемым положением из Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” от 7 июля 2010 года № 2453-VI в редакции до внесения изменений Законом Украины “Об обеспечении права на справедливый суд” от 12 февраля 2015 года № 192-VIIИ (Закон № 2453) исключена статья 136, которым предусматривалось право судьи, который вышел в отставку, на выплату выходного пособия в размере 10 месячных заработных плат по последней должности.

“Конституционный Суд Украины своим Решением признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение подпункта 1 пункта 28 раздела II Закона № 1166”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что суд исходил из того, что одной из гарантий независимости судей, осуществляющих правосудие, и судей в отставке является их надлежащее материальное и социальное обеспечение, которое должно гарантировать осуществление справедливого, независимого, беспристрастного правосудия, а также, что гарантии независимости судьи, включая меры по его материальному и социальному обеспечению, распространяются на всех судей Украины и не могут быть отменены или уменьшены другими нормативными актами.

По своей правовой природе выходное пособие является дополнительной гарантией материального обеспечения судьи в случае его выхода в отставку, а его размер и порядок выплаты подлежит регулированию на законодательном уровне.

“Однако, законодатель предписаниями оспариваемого положения Закона временно изменил порядок материального обеспечения судей, ссылаясь на введение режима предотвращения финансовой катастрофы, реализации мероприятий по экономному и рациональному использованию государственных средств и обеспечения социальной поддержки всех граждан, исходя из финансовых возможностей государства”, — отмечается в сообщении .

В то же время в контексте принципа верховенства права важным является установление при внесении изменений в законодательство разумных сроков между официальным обнародованием закона и вступлением его в силу.

“По мнению Конституционного Суда Украины, установленный переходный период, связанный со вступлением в силу оспариваемым положениям Закона, с 31 марта по 1 апреля 2014 года является очевидно недостаточным, поскольку не охватывает фактической продолжительности установленного законодательством порядка реализации судьей права на отставку”, — говорится в постановлении.

Напомним, КСУ принял решение по зарплате прокуроров.