Коронавирус: помощь от правительства и предпринимателей получили 400 тысяч украинцев

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине 400 тысяч одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью получили продуктовые наборы в связи с введением карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что несмотря на сложные экономические условия, Президент и правительство принимают все возможные меры для помощи людям, которые больше всего нуждаются в государственной поддержке. Привлекаются к оказанию такой помощи и социально неравнодушный бизнес, предприниматели, волонтеры, обычные граждане.

"В частности, первая совместная социальная инициатива государства и бизнеса реализуется при поддержке Минсоцполитики сетью магазинов АТБ по обеспечению продуктовыми наборами одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью. Сейчас такую помощь получили уже более 400 тысяч украинцев и еще почти 200 тысяч получат ее до 23 апреля" , - говорится в сообщении.

Министерство социальной политики готово начать совместные акции по оказанию помощи социально уязвимым людям и с представителями других крупных национальных сетей продуктовых магазинов.

"В нашей поддержке нуждается более миллиона украинцев, которые относятся к категории незащищенных слоев населения, и каждый день наши социальные работники пополняют этот список новыми людьми, которые оказались в условиях социальной изоляции", - добавляется в сообщении.

Для координации действий по оказанию помощи уязвимым слоям населения, обмена информацией о проблемах и потребностях граждан, для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров Министерство социальной политики инициировало информационную платформу "Допомога поруч".

Напомним, в период карантинных мероприятий социальную помощь можно получить через онлайн-сервисы, заполнив заявку по почте, или же получить помощь на местах, через объединенную территориальную общину.