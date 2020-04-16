Франция и Германия сделали совместное заявление о обмене на Донбассе

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Франция и Германия приветствуют усилия, что приложила Трехсторонняя контактная группа для того, чтобы сегодня состоялся обмен удерживаемыми лицами на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении Жана-Ива Ле Дриана и Гейко Мааса, министров иностранных дел Франции и Германии, передает УНН.

“Обмен сегодня удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, является важным шагом вперед в реализации минских договоренностей и выводов саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Франция и Германия приветствуют усилия, что приложила Трехсторонняя контактная группа под руководством посла Хайди Грау для того, чтобы этот обмен состоялся.

Франция и Германия еще раз подтверждают свою приверженность полному выполнению выводов саммита 9 декабря в частности относительно соблюдения режима прекращения огня, разминирования, открытия новых пунктов пропуска и определения новых участков разведения сил”, — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел подчеркнули, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь, согласно своего мандата, гарантированный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая районы, неподконтрольные правительству Украины.

Напомним, ранее сегодня ОБСЕ поздравила пасхальный обмен удерживаемыми на востоке Украины.

Как сообщал УНН, 16 апреля на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми. В его результате удалось освободить 20 украинских граждан. При этом на оккупированные территории выехали 14 граждан.