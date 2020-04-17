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Степанов рассказал, как защититься от воздействия вредного смога

Степанов рассказал, как защититься от воздействия вредного смога

Максим Степанов

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения советуют не выходить украинцам из дома, пить много жидкости и проводить влажную уборку, чтобы уберечься от негативного воздействия смога в воздухе на здоровье. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На днях мы все чувствуем сильный смог в Киеве и в Киевской области. По данным ГСЧС, этот смог - следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что по сообщениям ГСЧС, химической или радилологичнои угрозы такое явление не несет", - сказал Степанов.

Также он отметил, что дым в воздухе может вызвать головную боль, затрудненное дыхание, кашель, раздражение глаз.

"Минздрав как можно больше времени рекомендует проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости, до 2-3 литров в сутки, максимально не открывать дома окна, проводить чаще влажную уборку в помещении, особенно для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания", - отметил Степанов.

Напомним, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые вновь возникли накануне, удалось потушить. Однако, по его словам, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, пожары, смог, Максим Степанов
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