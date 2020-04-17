Украина с начала марта закупила 176 аппаратов ИВЛ - Степанов

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украина, начиная с марта, закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких, но их количество постоянно увеличивается. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов. Это количество постоянно увеличивается. На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ", - сказал Степанов.

Напомним, Украина договорилась с Европейским инвестиционным банком относительно использования кредитных средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. В то же время, Министерство здравоохранения ищет пути для разработки и закупки аппаратов собственного производства.



