Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 17 апреля 2020 12:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17280
Версия для печати

Украинцев предупредили об изменениях в заключении договора с семейным врачом

Украинцев предупредили об изменениях в заключении договора с семейным врачом

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины изменило алгоритм заключения договора с семейными врачами, отныне это можно сделать в режиме онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Минздрав Украины изменил алгоритмы заключения договора с семейным врачом - теперь это можно сделать в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, если у вас появились симптомы коронавирусной болезни и у вас не заключен договор с семейным врачом, Минздрав советует сразу звонить в экстренную скорую помощь на 103.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность тестировать всех медицинских работников, работающих с больными COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, договор, врачи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.