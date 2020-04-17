Украинцев предупредили об изменениях в заключении договора с семейным врачом

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины изменило алгоритм заключения договора с семейными врачами, отныне это можно сделать в режиме онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Минздрав Украины изменил алгоритмы заключения договора с семейным врачом - теперь это можно сделать в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, если у вас появились симптомы коронавирусной болезни и у вас не заключен договор с семейным врачом, Минздрав советует сразу звонить в экстренную скорую помощь на 103.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность тестировать всех медицинских работников, работающих с больными COVID-19.