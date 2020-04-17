ООС: с начала суток боевики пока не нарушали "режим тишины" на Донбассе

КИЕВ. 17 апреля. УНН. С начала суток боевики еще ни разу не нарушили "режим тишины" на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 17 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ "режим тишины" на линии боевого соприкосновения не нарушали. Наши герои-защитники - подразделения Объединенных сил, как и раньше - неуклонно придерживаются "режима тишины", - говорится в сообщении.

Указано, что защитники Украины контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор "на коварные враждебные действия" со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, за минувшие сутки боевики один раз обстреливали украинские позиции.