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МККК констатировал рост военных действий на фоне угрозы COVID-19 на востоке Украины

МККК констатировал рост военных действий на фоне угрозы COVID-19 на востоке Украины

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Несмотря на превентивные меры по сдерживанию распространения COVID-19, усиление военных действий осложняет жизнь жителей вдоль линии соприкосновения в Украине. Об этом говорится в отчете Международного комитета Красного Креста, передает УНН.

"В отличие от сокращения военных действий и жертв среди гражданского населения, которые наблюдались в предыдущие годы, динамика конфликта в этом году ухудшилась, поскольку более 20 мирных жителей были убиты или ранены", - завили в организации.

Отмечается, что несмотря на усилия МККК по смягчению последствий боевых действий и влияние мер, необходимых для ограничения распространения COVID-19, изолированным сообествам и отдельным людям по-прежнему сложно справиться с ситуацией.

"В районах, на которые повлиял конфликт, как Донбасс на востоке Украины, вспышка COVID-19 добавляет реальные проблемы и без того тяжелым обстоятельствам, с которыми сталкиваются гражданские лица. Для пожилых жителей и, в частности, для инвалидов, потеря семьи и физического социального контакта означает усиление изоляции, оказывает серьезное влияние на психическое здоровье и возможную потерю пищи, медицинских и социальных ресурсов", - заявила глава делегации МККК в Украине Флоренс Жиллет.

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Усиление боевых действий, которое МККК наблюдал в последние несколько недель, также сказывается на услугах и учреждениях.

Так, в МККК подчеркнули, что во время пандемии COVID-19 чистая вода как никогда важна для повседневной жизни и гигиены. В то же время, система водоснабжения Донбасса расположена вблизи линии соприкосновения.

Согласно заявлению МККК, в этом контексте все стороны конфликта должны удостовериться в безопасности условий работы людей, которые обслуживают систему водоснабжения.

Также отмечается, что Комитет недавно отправил медицинское оборудование и лекарственные препараты из Женевы в Киев при поддержке правительства Украины для реагирования на случаи заболевания COVID-19 на Донбассе.

Как сообщал УНН, накануне МККК принял участие в операции по одновременному освобождению и передаче задержанных на Донбассе, чтобы подтвердить согласие задержанных лиц на передачу и убедиться в проведении операции с соблюдением международных гуманитарных стандартов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Красный Крест, Коронавирус
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