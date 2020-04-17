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Зеленский о проблемах с обеспечением медиков: если власть в регионах не умеет - надо объяснить

Зеленский о проблемах с обеспечением медиков: если власть в регионах не умеет - надо объяснить

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Комиссии по проверке больниц в регионах Украины показали, что несмотря на хорошую статистику от местных властей, у медиков есть немало проблем, в частности, с обеспечением лекарственных средств, питанием и транспортом. Об этом говорилось на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

Так, на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты.

А комиссии по проверке больниц в регионах показали, что несмотря на хорошую статистику от местных властей, у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питании врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии.

В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены, а обеспечить предоставление указанных услуг должны местные власти.

"Если власть в регионах не умеет, не знает - значит, надо рассказать, объяснить. Если есть деньги, то надо обеспечить их эффективное использование", - сказал Зеленский.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах, финансирование выделят из Стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла "бюджет чрезвычайной ситуации".

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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