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В понедельник Шмыгаль проведет видеоконференцию с Меркель

В понедельник Шмыгаль проведет видеоконференцию с Меркель

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В понедельник, 20 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осуществит "виртуальный визит" в Германию и проведет беседу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Шмыгаль.

По его словам, темой разговора станет дальнейшее сотрудничество стран, а также финансовая поддержка и ход реформ в Украине.

Напомним, в конце марта состоялась телефонная беседа Меркель с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии.

Источник: УНН
Теги: Германия, Ангела Меркель, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Меркель Ангела
Меркель Ангела
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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