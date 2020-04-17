В понедельник Шмыгаль проведет видеоконференцию с Меркель

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В понедельник, 20 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осуществит "виртуальный визит" в Германию и проведет беседу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Шмыгаль.

По его словам, темой разговора станет дальнейшее сотрудничество стран, а также финансовая поддержка и ход реформ в Украине.

Напомним, в конце марта состоялась телефонная беседа Меркель с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии.