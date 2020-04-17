В Минреинтеграции призывают общественные организации предоставить предложения к Плану действий правительства

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к общественным организациям предоставить предложения к Плану действий правительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Среди главных приоритетов правительства - защита территориальной целостности и суверенитета Украины, а также безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий Украины. Сейчас идет детализация этой стратегии, превращение ее в четкий план действий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Минреинтеграции, как центральный орган исполнительной власти, непосредственно будет отвечать за безопасную реинтеграцию временно оккупированных Российской Федерацией территорий, стремится строить свою деятельность в тесном сотрудничестве с общественным сектором.

"Ведь достижение мира, деоккупация и дальнейшая реинтеграция Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей является общей целью власти и общества", - отмечается в сообщении.

Также в Минреинтеграции отмечается, что это большая работа, которая содержит много составляющих - защита населения во время вооруженного конфликта и преодоления его последствий, защита прав человека на ВОТ, интеграция ВПЛ, переходное правосудия, всестороннее развитие Донецкой, Луганской и Херсонской областей, международное сотрудничество с указанных вопросов и тому подобное.

"В связи с этим Минреинтеграции приглашает общественные организации, специализирующиеся на указанной тематике, до 10.00 24 апреля 2020 года предоставить предложения к Плану действий правительства. Просим присылать ваши идеи и инициативы в адрес [email protected]", - говорится в сообщении.

Напомним, постановлением Кабинета министров Украины N 270 от 2 апреля 2020 года утверждена Программа деятельности правительства, что определяет стратегические направления работы правительственной команды.

Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало граждан, которые имеют имущество во временно оккупированном Крыму обращаться в Европейский суд по правам человека в случае попытки его изъятия.