В Укргидрометцентре указали на неточность данных ресурсов по измерению загрязнения воздуха

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Погрешность информационных ресурсов, которые измеряют уровень загрязненности воздуха, очень высока, ведь большинство из них являются дистанционными, поэтому ими не рекомендуется пользоваться, ведь это несет дезинформацию среди граждан. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.

"В последнее время появилось много информационных ресурсов, которые занимаются экологическими проблемами, один из таких ресурсов, который показывает уровень загрязнения атмосферы по любой стране. Те методики, те инструменты, которыми пользуются при получении такой информации, они в основном являются дистанционными, спутниковыми", - отметил он.

По его словам, есть отдельные бортовые системы, которые позволяют определять что-то в атмосферном воздухе, но их погрешность настолько высока, что данные могут отличаться в десятки-сотни раз от реальной ситуации.

"Поэтому я бы не рекомендовал пользоваться теми информационными ресурсами, за качество информации которых никто не отвечает с одной стороны, а с другой стороны является дезинформацией наших граждан", - добавил он.

Напомним, по данным мэра столицы, значительная часть задымления в Киеве, которое наблюдается со вчерашнего дня, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области.