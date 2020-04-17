Суркисы судятся за "вертолетную площадку Януковича": определена дата слушаний

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Через две недели, 29 апреля, Хозяйственный суд города Киева проведет подготовительное заседание по делу по определению пользователей земельными участками, на которых построен конгрессно-выставочный центр "Парковый". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

КВЦ "Парковый" еще называют "вертолетной площадкой Януковича". За право пользоваться земельными участками, на которых построен КВЦ, судятся ФК "Динамо" (принадлежат братьям Суркиса - ред.) и "Амадеус Ко". Истцом по делу является столичный футбольный клуб, а ответчиком - "Амадеус Ко" и Киевский городской совет.

ФК "Динамо" добивается права пользоваться двумя земельными участками (2,07 га и 0,11 га), расположенными на Парковой дороге, 16-А.

В своем иске к Киевскому городскому совету и "Амадеус Ко" "Динамо" настаивает на признании недействительным договора аренды земельных участков, заключенного между КГС и "Амадеус Ко" в феврале 2012 года. А также на признании отсутствующим в "Амадеус Ко" права пользоваться земельными участками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Битва" за вертолетную площадку Януковича продолжается: на этот раз "претендует" Суркис

Хозяйственный суд города Киева принял исковое заявление "Динамо" к рассмотрению 11 декабря 2019 года. Подготовительное заседание по делу состоялось 4 марта 2020 года.

Тогда суд объявил перерыв, обязав ООО ФК "Динамо" Киев предоставить оригиналы приложенных к исковому заявлению документов, а КП КГС "Киевское городское бюро технической инвентаризации" - оригиналы и надлежащим образом заверенные копии всех документов, содержащихся в деле бюро технической инвентаризации, сформированных Киевским городским бюро технической инвентаризации по факту регистрации за ЗАО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" комплекса нежилых зданий и плоскостных спортивных сооружений по адресу: г. Киев, ул. Грушевского Михаила, д. 3.

Продолжение подготовительного заседания по делу должно было состояться 8 апреля. Впрочем, оно было отложено на 29 апреля.

Как писал УНН, накануне Суркис проиграл кассацию в споре с КГС за земельный участок на Парковой дороге.