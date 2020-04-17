Инфекционную больницу в Украинке отремонтируют до конца апреля - КОГА

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Капитальный ремонт инфекционного отделения в Украинцы планируют завершить до 30 апреля. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Сообщаю о ходе капитального ремонта инфекционного отделения в Украинке, завершение которого запланировано на 30 апреля этого года. То есть, через две недели. Заказчик капитального ремонта - Центральная больница Обуховского района в лице главного врача. По его информации, работы идут по плану и будут завершены в срок", - сказал Василий Володин.

Напомним, в этом году был запланирован ремонт в около 200 приемных больниц.