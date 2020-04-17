В ВАКС продолжается исследование доказательств по делу Омеляна

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и его жены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании коллегией судей ВАКС исследованы электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов обвиняемого и его жены. Кроме того, судом исследованы доказательства стороны защиты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 28 апреля 2020 года суд продолжит исследование материалов на электронных носителях информации стороны обвинения.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных, соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Как сообщал УНН, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по сути 21 октября 2019 года.