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В ВАКС продолжается исследование доказательств по делу Омеляна

В ВАКС продолжается исследование доказательств по делу Омеляна

Владимир Омелян

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и его жены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании коллегией судей ВАКС исследованы электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов обвиняемого и его жены. Кроме того, судом исследованы доказательства стороны защиты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 28 апреля 2020 года суд продолжит исследование материалов на электронных носителях информации стороны обвинения.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных, соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Как сообщал УНН, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по сути 21 октября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Омелян, Антикоррупционный суд
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