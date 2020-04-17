Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 17 апреля 2020 21:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11910
Версия для печати

Зеленский поручил Ермаку управлять ежегодной подготовкой послания к Раде

Зеленский поручил Ермаку управлять ежегодной подготовкой послания к Раде

Андрей Ермак

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины в Верховную Раду Украины и возложил на него руководство подготовки проекта. Об этом говорится в распоряжении №275/2020-рп, которое было опубликовано на сайте главы государства, передает УНН.

"Утвердить в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее - рабочая группа) Ермака Андрея Борисовича - Руководителя Офиса Президента Украины, назначив его руководителем рабочей группы и возложив на него руководство подготовкой проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в распоряжении.

Также в распоряжении отмечается, вывести из состава рабочей группы Андрея Богдана, освободив его от исполнения обязанностей руководителя этой рабочей группы.

Как сообщал УНН, 11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака руководителем ОП.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.