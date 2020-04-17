Зеленский поручил Ермаку управлять ежегодной подготовкой послания к Раде

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины в Верховную Раду Украины и возложил на него руководство подготовки проекта. Об этом говорится в распоряжении №275/2020-рп, которое было опубликовано на сайте главы государства, передает УНН.

"Утвердить в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее - рабочая группа) Ермака Андрея Борисовича - Руководителя Офиса Президента Украины, назначив его руководителем рабочей группы и возложив на него руководство подготовкой проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в распоряжении.

Также в распоряжении отмечается, вывести из состава рабочей группы Андрея Богдана, освободив его от исполнения обязанностей руководителя этой рабочей группы.

Как сообщал УНН, 11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака руководителем ОП.