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Зеленский сменил посла Украины в Пакистане

Зеленский сменил посла Украины в Пакистане

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Исламской Республике Пакистан. Соответствующие указы от 17 апреля опубликованы на сайте Президента, передает УНН.

"Уволить Лакомова Владимира Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан", - говорится в указе № 148/2020.

Также Зеленский указом № 149/2020 назначил на соответствующую должность Маркиана Чучука.

"Назначить Чучука Маркиана Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Пакистан", - отмечается в указе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сменил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Японии.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины в Верховную Раду Украины и возложил на него руководство подготовки проекта.

Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Владимир Зеленский
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