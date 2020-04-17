Зеленский сменил посла Украины в Пакистане

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Исламской Республике Пакистан. Соответствующие указы от 17 апреля опубликованы на сайте Президента, передает УНН.

"Уволить Лакомова Владимира Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан", - говорится в указе № 148/2020.

Также Зеленский указом № 149/2020 назначил на соответствующую должность Маркиана Чучука.

"Назначить Чучука Маркиана Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Пакистан", - отмечается в указе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сменил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Японии.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины в Верховную Раду Украины и возложил на него руководство подготовки проекта.