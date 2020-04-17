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Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине может вырасти до 10% - Зеленский

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине может вырасти до 10% - Зеленский

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украина рискует иметь до 10% заболеваемости коронавируса в случае несоблюдения ограничительных мер. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Мы будем иметь от 2% до 10%, если мы не самоизолируемся. Если будет 10% - это будет самая сложная ситуация. Праздники важны, но в следующем году", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас ситуация контролируется, благодаря тому, что украинская власть вовремя ввела обвинительные мероприятия.

Напомним, в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек скончались.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский
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