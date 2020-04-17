Президент: в Украине еще не прошла даже первая волна коронавируса

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украина еще не столкнулась с первой волной коронавируса в то время, как в мире уже говорят о второй. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент УНН.

"Я думаю, жаловаться нельзя и говорить, что мы лучшие в мире, но мы очень вовремя отреагировали мне кажется, командой, ввели карантинные важные шаги, и у нас действительно сегодня по сравнению со многими странами Европы пока неплохая ситуация (по коронавируса - ред.)", - заявил Президегт.

По его словам, Пасха - это для всех украинцев очень важный праздник, но сейчас другая ситуация в мире "другой формат выживания".

"Поэтому мы должны быть быстрыми и технологическими и должны жить в этом формате. Что касается Пасхи у нас, я откровенно, уважая все праздники и всех украинцев, уверен, что у нас другого шага, как встречать эти праздники, чтобы они не превратились в горе, как встречать праздники дома - нет. Потому что может быть волна. У нас пока нет этой волны, у нас нет даже первой большой волны, а в мире уже говорят - есть вторая, может быть третья", - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек скончались.