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Транспортные ограничения в мае могут быть частично смягчены - Зеленский

Транспортные ограничения в мае могут быть частично смягчены - Зеленский

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В мае могут быть частично смягчены транспортные ограничения. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"В мае возможно будет смягчение транспортного режима частично, если не будет волны", - сказал Зеленский.

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В частности, Зеленский подчеркнул, что пика эпидемии коронавируса можно избежать, если украинцы будут встречаться праздники дома и не создавать массовых скоплений.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что общественный транспорт может возобновить свою работу не раньше июня.

Источник: УНН
Теги: Украина, транспорт, Владимир Зеленский
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