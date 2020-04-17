Зеленский: принтера, который печатает доллары, у меня нет

КИЕВ. 17 апреля. УНН. У меня нет принтера для печати долларов на время кризиса. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Принтера, который печатает доллары, у меня нет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцам следует соблюдать самоизоляцию, чтобы уменьшить распространение эпидемии коронавируса.

"Месяц-полтора пройдет, - вырулим", - добавил он.

Также Зеленский напомнил, что с 1 мая пройдет индексация пенсий, а также разрабатываются социальные программы для поддержки безработных и восстановления рабочих мест.

Вместе с тем, экономический кризис, по словам Президента, - неизбежен.

Как сообщал УНН, в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, Украина на фоне пандемии коронавируса будет демонстрировать достаточно глубокое падение экономики в 2020 году - на 4,2%, по прогнозам экспертов, тогда как в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.