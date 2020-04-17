Президент сообщил, при каких условиях с 24 апреля будет смягчен карантин

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Если в Украине не будет волны заболеваемости коронавирусом, правительство 24 апреля сообщит о постепенном смягчении карантина. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент УНН.

"Есть план "Б", я уверен что это план "А", мы так будем делать. То есть будет карантин. С правительством 24 числа мы выйдем с людьми на коммуникацию. Люди поймут, какие карантинные мероприятия будут смягчены, так как частично людей надо будет отпускать на работу. Частично, те отрасли, которые для нас важны, могут открываться, частично может быть смягчение в мае и по поводу транспорта. Такие вещи - они будут, если не будет очень большой волны", - сказал Президент.

Напомним, по словам Зеленского, Украина еще не столкнулась с первой волной коронавируса в то время, как в мире уже говорят о второй.

Ранее Президент сообщил, что Украина рискует иметь до 10% заболеваемости коронавируса в случае несоблюдения ограничительных мер.