Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 17 апреля 2020 23:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5850
Версия для печати

Зеленский о деньгах МВФ: это как кровь для организма

Зеленский о деньгах МВФ: это как кровь для организма

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украине пока крайне необходима поддержка Международного валютного фонда. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент УНН.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. Зачем нам так рисковать? Зачем нам довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Если у нас действительно такая поддержка", - заявил Зеленский.

По его словам, если бы это было в другие времена, "можно было бы говорить о том, выгодно Украине или не выгодно".

"Сейчас это как кровь для организма человека. МВФ была программа 5-5,5 млрд долларов США на три года. Сейчас мы договорились минимум 8 млрд долларов МВФ, плюс Всемирный банк, деньги ЕС. Рассчитываем хотя бы на 8, хотя я вижу около 10 млрд плюс я говорю ежедневно с лидерами других стран ... у нас будет больше денег .... зависит от сигнала - меморандум с МВФ ", - добавил Президент.

Как сообщал УНН, в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, Украина на фоне пандемии коронавируса демонстрировать достаточно глубокое падение экономики в 2020 году - на 4,2%, по прогнозам экспертов, тогда как в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.