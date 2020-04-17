Зеленский о деньгах МВФ: это как кровь для организма

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украине пока крайне необходима поддержка Международного валютного фонда. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент УНН.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. Зачем нам так рисковать? Зачем нам довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Если у нас действительно такая поддержка", - заявил Зеленский.

По его словам, если бы это было в другие времена, "можно было бы говорить о том, выгодно Украине или не выгодно".

"Сейчас это как кровь для организма человека. МВФ была программа 5-5,5 млрд долларов США на три года. Сейчас мы договорились минимум 8 млрд долларов МВФ, плюс Всемирный банк, деньги ЕС. Рассчитываем хотя бы на 8, хотя я вижу около 10 млрд плюс я говорю ежедневно с лидерами других стран ... у нас будет больше денег .... зависит от сигнала - меморандум с МВФ ", - добавил Президент.

Как сообщал УНН, в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, Украина на фоне пандемии коронавируса демонстрировать достаточно глубокое падение экономики в 2020 году - на 4,2%, по прогнозам экспертов, тогда как в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.