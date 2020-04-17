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Президент: готовится программа для поддержки безработных

Президент: готовится программа для поддержки безработных

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Украине готовится программа для поддержки людей, потерявших работу. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова", передает корреспондент УНН.

"Будет программа, она готовится, именно для безработных - и поддержки безработных, финансовая, и привлечение их к работе, и предложения по поддержке, если они могут хоть что-то открыть, маленький бизнес - обязательно государство будет поддерживать", - сказал Зеленский.

Он заявил, что не думает о том, что "у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом".

Напомним, Украине пока крайне необходима поддержка Международного валютного фонда. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Украина, безработные, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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