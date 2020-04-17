Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 17 апреля 2020 23:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5085
Версия для печати

Зеленский сравнил партию "Слуга народа" с кораблем во время шторма

Зеленский сравнил партию "Слуга народа" с кораблем во время шторма

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил партию "Слуга народа" с кораблем, который плывет во время шторма посреди акул. Об этом глава государства заявил во время эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Этот корабль" Слуга народа ", как вы говорите -" идеальный шторм "... теперь все зависит от него. Задача этой команды просто идти вперед ... Я предоставил им возможность и даже если такой шторм, они уйдут. но много там акул плавают и очень много людей хотят с ними договориться ... очень много людей хотят, чтобы этот корабль утонул", - сказал Зеленский.

К тому же, по мнению Зеленского политическая партия "Слуга народа" способна делать изменения в стране на законодательном уровне очень быстро.

Напомним, Зеленский поручил Ермаку управлять ежегодной подготовкой послания к Раде.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.