Зеленский сравнил партию "Слуга народа" с кораблем во время шторма

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил партию "Слуга народа" с кораблем, который плывет во время шторма посреди акул. Об этом глава государства заявил во время эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Этот корабль" Слуга народа ", как вы говорите -" идеальный шторм "... теперь все зависит от него. Задача этой команды просто идти вперед ... Я предоставил им возможность и даже если такой шторм, они уйдут. но много там акул плавают и очень много людей хотят с ними договориться ... очень много людей хотят, чтобы этот корабль утонул", - сказал Зеленский.

К тому же, по мнению Зеленского политическая партия "Слуга народа" способна делать изменения в стране на законодательном уровне очень быстро.

Напомним, Зеленский поручил Ермаку управлять ежегодной подготовкой послания к Раде.