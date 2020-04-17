Зеленский сообщил, сколько медсредств было доставлено в Украину для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с распространением коронавируса с самого начала эпидемии. Об этом Глава государства сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Офис Президента, начиная с первого дня угрозы коронавируса, привез более 700 000 штук респираторов, более 120 000 защитных костюмов. Очки защитные для врачей опорных больниц, куда привозят больных коронавирусной болезни, - 60000. Перчаток - 7000000 пар, термометров - 20000, ПЦР-тестов - 250000, экспресс-тестов - 550000, реагентов для экстракции - 200 000. На этих выходных мы привозим: респираторы - 350000, защитные костюмы - 105000, реагенты для экстракции РНК - 800000, сырье для производства украинских тестов. В общем у нас за неделю - около 5 самолетов. Более 20 самолетов мы отправили", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент сообщил, при каких условиях с 24 апреля будет смягчен карантин.