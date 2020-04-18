Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", говорится в указе Президента №150/2020 от 17 апреля.

Напомним, Зеленский 27 августа 2019 года назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова, который до этого был начальником Департамента контрразведки СБУ.