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Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области

Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", говорится в указе Президента №150/2020 от 17 апреля.

Напомним, Зеленский 27 августа 2019 года назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова, который до этого был начальником Департамента контрразведки СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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