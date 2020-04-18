Зеленский записал очередное обращение: призвал праздновать Пасху дома

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении поздравил украинцев с Пасхой и призвал всех отпраздновать этот праздник дома. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Президента, передает УНН.

"Дорогие украинцы, я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником - Светлым Воскресением Христовым!" - поздравил Глава держаавы.

Также он отметил, что "пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах - радость, достаток и любовь". "Пусть на нашу землю вернется мир", - подчеркнул Президент.

"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - отметил Зеленский.