Степанов пояснил, почему возник дефицит средств индивидуальной защиты

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В начале эпидемии COVID-19 Украина не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты, некоторые из них вообще не производятся в стране, их завозят из-за рубежа и сразу распределяют по всем областям. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На начало эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена по специфическим средствам индивидуальной защиты. Почему я подчеркиваю специфическим, потому что они должны соответствовать определенным стандартам. Например, костюмы биологической защиты в Украине, которые соответствуют этим стандартам, просто не производятся. Основной страной, где все это производится, является Китай. Каждую неделю летают самолеты с соответствующим грузом, который сразу распределяется по всем областям. Мы постепенно обеспечиваем наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты", - отметил он.

Напомним, в Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 978 медиков и 332 ребенка.

Как ранее сообщал УНН, в Украине 9:00 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных.