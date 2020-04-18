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МВД: если службы на Пасху посетит десятая часть от прошлогоднего числа людей, будет еще одна вспышка COVID-19

МВД: если службы на Пасху посетит десятая часть от прошлогоднего числа людей, будет еще одна вспышка COVID-19

Артем Шевченко

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Если службы в церквях на Пасху посетит десятая часть от прошлогодней количества людей, будет еще одна вспышка COVID-19. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД в Facebook.

"В прошлом году религиозные службы посетило 7,5 млн украинцев, если в этом году придет хотя бы десятая часть - получим еще одну вспышка болезни", - отметил представитель МВД Артем Шевченко.

Чтобы этого не произошло, по его словам, правоохранители проводят переговоры с Советами церквей и просят призвать паствы не приходить на службу, а оставаться дома.

В то же время директор департамента напомнил, что решением Киевской комиссии по техногенной и экологической катастрофе Киево-Печерская лавра закрыта для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы.

Напомним, Президент Зеленский записал очередное обращение, в котором призвал праздновать Пасху дома.

Источник: УНН
Теги: МВД, церковь, Пасха
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