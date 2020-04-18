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Поворозник ушел с поста, чтобы обеспечить независимое расследование, - эксперт

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник попросил об отстранении, чтобы обеспечить независимое расследование. Такое мнение на своем Facebook высказал политический эксперт Виктор Таран.

"Читаю в новостях, что Поворозник попросил у Кличко отстранить себя от должности первого заместителя председателя КГГА на время следствия. Хорошая и правильная инициатива, когда нужно детально разобраться в этой неоднозначной ситуации", - отметил политолог.

По его мнению, таким шагом чиновник, во-первых, доказал, что за должность не держится, и репутация для него важнее любых кресла. Что является хорошим примером для других наших чиновников.

"Во-вторых - Поворозник продемонстрировал, что не будет влиять на следствие. Ушел с должности, чтобы обеспечить независимое расследование. И это доказывает его заинтересованность в том, чтобы как можно скорее поставить публичные точки над "і" в этой истории. А также говорит о том, что он уверен в своей правоте", - констатировал Виктор Таран.

Напомним, ранее Николай Поворозник заявил о провокации и потребовал немедленного расследования необоснованных обвинений во взяточничестве. Сам же он привел документальное подтверждение того, что не является подозреваемым по делу - его вызывают в Нацполиции качестве свидетеля.

Источник: УНН
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