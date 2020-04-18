Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 18 апреля 2020 17:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3525
Версия для печати

Президенту доложили о ситуации с природными пожарами и загрязнением воздуха в Киеве

Президенту доложили о ситуации с природными пожарами и загрязнением воздуха в Киеве

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на ежедневном совещании под председательством Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов и т. д., нет. В Житомирской области же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш", - сообщили Владимиру Зеленскому, отметили в пресс-службе ОПУ.

В ближайшие дни, как указано, осадков не ожидается, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации", – сказал Зеленский.

Президенту сообщили, что сгоревшие здания были заброшенными. Глава государства подчеркнул, что, как и раньше, будет держать ситуацию с пожарами на контроле.

Напомним, глава МВД Аваков назвал причину загрязнения воздуха вокруг Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, Президент, ГСЧС, лесные пожары, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.