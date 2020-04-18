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Шмыгаль отреагировал на одобрение Президентом изменений в Бюджет-2020

Шмыгаль отреагировал на одобрение Президентом изменений в Бюджет-2020

Денис Шмыгаль

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Одобрение Президентом Владимиром Зеленским изменений в Госбюджет-2020 является отправной точкой для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Владимир Зеленский одобрил изменения в Госбюджет-2020. Это отправная точка для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса. Средства с образованного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат работникам, противостоящим вирусу, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что дополнительно в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам. Пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики - на 19,5 млрд грн.

В то же время сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру.

Напомним, Президент Зеленский подписал изменения в Бюджет-2020 по финансированию борьбы с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, Коронавирус, Владимир Зеленский, Бюджет-2020, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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