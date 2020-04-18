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Ермак с Аваковым провели совещание относительно локализации пожаров и карантина на Пасху

Ермак с Аваковым провели совещание относительно локализации пожаров и карантина на Пасху

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По поручению Президента Украины Андрей Ермак провел совещание по локализации пожаров и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи", - говорится в сообщении.

В нем приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Национальной полиции Игорь Клименко и председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Андрей Ермак особо отметил важность координации вертикали государственных администраций и органов Национальной полиции для безопасного и спокойного проведения такого важного для многих граждан праздника, указали в ОПУ.

Участники совещания подробно обсудили подготовку к празднованию Пасхи в Украине, в частности противоэпидемические мероприятия и вопросы обеспечения общественного порядка.

Председатель Житомирской ОГА присоединился к совещанию с помощью видеосвязи сразу после облета на вертолете территории лесного пожара и доложил о текущей ситуации. По данным Виталия Бунечко, в субботу ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания. Как сообщил глава ОГА, наиболее эффективно помогает обуздать пламя авиационная техника - самолеты, вертолеты и беспилотники Национальной гвардии. В случае необходимости к тушению пожаров будет дополнительно привлечено несколько самолетов.

Продолжается посменная работа сил ГСЧС, Национальной гвардии, работников лесхозов, государственных администраций и органов местного самоуправления.

"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать", - добавили в ОПУ.

Напомним, ранее сегодня Президенту доложили о ситуации с природными пожарами и загрязнением воздуха в Киеве.

Источник: УНН
Теги: карантин, лесные пожары, Офис президента Украины, Андрей Ермак

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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