КИЕВ. 19 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы правительства в Facebook.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет здороваемся друг с другом в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня", с такими словами обратился Шмыгаль к соотечественникам.

Премьер-министр заверил, что Украина преодолеет все вызовы, которые перед ней стоят.

"Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами".

Шмыгаль поблагодарил медиков за их титанический труд во время борьбы с эпидемией коронавируса, пожарных и спасателей за то, что всегда приходят нам на помощь, военных за оборону страны и учителей за то, что быстро адаптировались к новым условиям обучения.

Напомним, христиане восточного обряда сегодня празднуют Пасху. В церквях Украины прошли пасхальные богослужения (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих из-за карантинных мер против эпидемии коронавируса. Литургию можно было смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.