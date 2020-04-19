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Наев поздравил украинских бойцов с Пасхой

Наев поздравил украинских бойцов с Пасхой

Сергей Наев

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских военных с праздником Пасхи. Поздравление обнародовано на странице Командование ООС в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые боевые побратимы! От имени командования Объединенных сил вооруженных сил Украины искренне поздравляю вас с праздником Христова Воскресения! Пусть Пасха наполнит ваши дома и души крепким казацким здоровьем, благополучием, светлой радостью, благосостоянием", - написал Наев.

Генерал-лейтенант пожелал военным "мирного неба над головой, вкусной пасхи, Божьей милости, стойкости духа и несокрушимости в это непростое время жизненных испытаний".

"Убежден, что вместе мы достойно преодолеем все невзгоды - с Богом и Украиной в сердце. Христос Воскрес!", - добавил он.

Напомним, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 19 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой.

Источник: УНН
Теги: Пасха, праздник, ООС
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