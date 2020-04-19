Новости: Политика
Воскресенье, 19 апреля 2020, 10:26 • Саша Картер • 8640
Президент поздравил украинцев с Пасхой
Владимир Зеленский
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"С Пасхой вас, дорогие украинцы! Христос воскрес!", - написал президент.
Отметим, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 19 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.
Как сообщалось в УНН, накануне Зеленский обнародовал новое видеообращение для граждан. В нем Президент поздравил украинцев с Пасхой и призвал всех отпраздновать этот праздник дома.
Источник: УНН
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