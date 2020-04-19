КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"С Пасхой вас, дорогие украинцы! Христос воскрес!", - написал президент.

Отметим, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 19 апреля, главный религиозный праздник года - Пасху.

Как сообщалось в УНН, накануне Зеленский обнародовал новое видеообращение для граждан. В нем Президент поздравил украинцев с Пасхой и призвал всех отпраздновать этот праздник дома.