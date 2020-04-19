Кремль из-за пандемии ввел временные меры относительно положения иностранцев на территории РФ
Владимир Путин
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Об этом говорится на сайте Кремля, передает УНН.
"Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период", - говорится в указе.
Также на указаный период приостановлены сроки добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству.
Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы", - говорится в документе.
Напомним, ранее Путин поручил изменить график проведения парада победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщалось в УНН, в России на утро 18 апреля зарегистрировано уже 36 793 больных коронавирусной болезнью COVID-19, 313 человек скончались.