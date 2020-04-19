Кремль из-за пандемии ввел временные меры относительно положения иностранцев на территории РФ

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Об этом говорится на сайте Кремля, передает УНН.

"Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период", - говорится в указе.

Также на указаный период приостановлены сроки добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству.

Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы", - говорится в документе.

Напомним, ранее Путин поручил изменить график проведения парада победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщалось в УНН, в России на утро 18 апреля зарегистрировано уже 36 793 больных коронавирусной болезнью COVID-19, 313 человек скончались.