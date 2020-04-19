Ермак провел селекторное совещание с главами ОГА по поводу соблюдения карантина во время праздника

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с главами ОГА по поводу проблем соблюдения карантинных ограничений во время Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел специальное селекторное совещание с председателями областных государственных администраций. Мероприятие, которое состоялось в субботу вечером, было посвящено соблюдению карантина во время празднования Пасхи и закрытия продуктовых рынков, которые продолжают работать, несмотря на введение временного запрета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании также приняли участие первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Было отмечено, что в некоторых областях продолжают работать продуктовые рынки, хотя Министерство здравоохранения запретило работу рынков на время карантина в целях борьбы с распространением коронавируса. Главы ОГА сообщили о мерах, принимаемых в их регионах для усиления контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности запрета уличной торговли и работы рынков", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, на совещании обсуждалась готовность областей к выполнению карантинных требований во время пасхальных богослужений.

"Руководитель Офиса Президента отметил на недопустимости массовых собраний в храмах, ведь это представляет опасность для здоровья и жизни людей. Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно настойчиво призывал граждан праздновать Пасху дома и не допускать скоплений. Андрей Ермак предложил главам облгосадминистраций безотлагательно обратиться к руководству церквей с тем, чтобы они объяснили верующим необходимость оставаться дома, ведь их слова очень весомые для местной общины", - информируют в ОПУ.

Кроме того, руководители областей должны наладить четкую координацию с Национальной полицией, чтобы оперативно реагировать на возможные вызовы.

Андрей Ермак отметил, что Офис Президента держит ситуацию в регионах на особом контроле, постоянно находится на связи и в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, готов немедленно отреагировать.

Как сообщалось ранее в УНН, правоохранители зафиксировали 19 нарушений во время пасхальных богослужений.