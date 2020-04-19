Украина отреагировала на восстановление "бордеризации" на оккупированных территориях Грузии

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины осуждает восстановление "бордеризации" на оккупированных территориях Грузии. Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИДа Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российского оккупационного режима Цхинвали по восстановлению 17 апреля 2020 года процесса установления искусственных заграждений на оккупационной линии в районе села Тахтисдзири Карельского муниципалитета. Такого рода провокационные действия обеспечивают реализацию долгосрочных целей Российской Федерации по эскалации региональной напряженности, ухудшению безопасности и гуманитарной ситуации на грузинской оккупированной территории Цхинвальского региона/Южной Осетии", - отметили в МИДе.

По мнению дипломатов, лишение грузинского населения на оккупированной территории права на свободное передвижение, получения им надлежащего медицинского обслуживания, доступа к жизненно важным сельскохозяйственных угодий и водных ресурсов является бесспорным нарушением норм международного права и создают дополнительные угрозы в условиях пандемии COVID-19 в мире.

"Особое беспокойство вызывает деятельность Российской Федерации по продлению милитаризации временно оккупированных территорий Украины и Грузии, примером чего является переброска подразделений радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России с временно оккупированной территории Крыма на грузинскую оккупированную территорию Абхазии под предлогом якобы помощи в борьбе с распространением коронавируса", - подчеркивают в министерстве.

В МИДе заявили, что неизменно подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить незаконную деятельность по установке искусственных заграждений на оккупированной территории Цхинвальского региона/Южной Осетии, обеспечить предоставление полного и беспрепятственного доступа международных мониторинговых и правозащитных организаций к оккупированным территориям Грузии и выполнить в полном объеме обязательства в рамках Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, ежегодный объем финансирования Россией органов "власти" на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 млрд российских рублей, а средства с РФ в ОРЛО попадают через банковское учреждение Южной Осетии.