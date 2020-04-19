Для ликвидации лесных пожаров в Житомирской области привлечено пожарный поезд - ГСЧС

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Для ликвидации лесных пожаров на территории Житомирской области привлечено авиацию и пожарный поезд. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

"Для ликвидации пожара на территорию Житомирской области привлечено 960 человек и более 150 единиц техники. Из них от ГСЧС 185 человек личного состава и 43 единицы техники. На данном времени работает пожарная авиация. Кроме того, привлечен пожарный поезд Укрзализныци", - сказал Демчук.

По его словам, были также мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий других регионов Украины.

"Дополнительно для помощи в ликвидации пожаров на территории лесных массивов Житомирской области ГСЧС 18 апреля привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей дополнительный личный состав и пожарную технику. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в ГСЧС объяснили причину длительного тушения пожара в Житомирской области.