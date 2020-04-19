ООС: с начала суток боевики не совершили ни одного выстрела на Донбассе

КИИИ. 19 апреля. УНН. С начала текущих суток российские оккупационные войска на Донбассе не проявляли активности. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"Об обстановке на линии фронта по состоянию на 12:30 сегодня, 19 апреля. С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сказал представитель МО.

По его словам, Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые враждебные провокации.

Напомним, 18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных "минскими договоренностями" минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов трое наших героев получили ранения.