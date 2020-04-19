Регистрация | Вход |
USD: 27,22 0,0197  EUR: 29,64 0,0745 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 19 апреля 2020 14:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4365
Версия для печати

Аваков: правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения, будут изменены

Аваков: правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения, будут изменены

КИЕВ. 19 апреля. УНН. После пожара, который произошел вблизи Чернобыльской АЭС, будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 19 апреля в ходе заседания оперативного штаба в Овруче, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

Так, сообщается, что совещание состоялось при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова, главы ГСЧС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства. Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

Во время совещания Аваков напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне. Устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - отметил министр.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 19 апреля во зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Житомир и Житомирская область, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.