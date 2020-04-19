Аваков обещает преодолеть пожар в Житомирской области за 3-4 дня

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Пожар на территории Житомирской области будет преодолен менее чем за неделю. Об этом у себя в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"В Овруче с секретарем СНБОУ Алексеем Даниловым, руководителем ОП Андреем Ермаком заслушали представителей ОГА, ГСЧС, НПУ, Гослесагентство по поводу пожаров в регионе. Совершили воздушный мониторинг над районом пожара. Спасатели, авиация, 50 единиц техники работают 24/7. Спасены 4 села. За 3-4 дня преодолеем!", - написал министр.

Напомним, ранее сегодня Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

По словам главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина, пожар на территории Житомирской области охватил 4090 гектар территорий.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, к поджогам в Житомирской области могут быть причастны местные землевладельцы.