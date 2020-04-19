ООС: боевики совершили обстрел позиций украинских военных вблизи Песок

КИЕВ. 19 апреля. УНН. С начала суток 19 апреля российско-оккупационные войска все же осуществили обстрел позиций украинских бойцов с применением миномета вблизи Песок. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС в Facebook, передает УНН.

"С начала суток 19 апреля российско-оккупационные войска, несмотря на светлый праздник Воскресения Христова, все же один раз коварно нарушили режим прекращения огня. Из миномета калибра 82-мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песок на Донецком направлении. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщили в штабе.

Так, на дерзкую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

Сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Как сообщалось в УНН, 18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных "минскими договоренностями" минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов трое наших героев получили ранения.