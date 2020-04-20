Регистрация | Вход |
USD: 27,20 0,0000  EUR: 29,63 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 20 апреля 2020 16:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Пасху в Киеве родилось 53 ребенка
На Пасху в Киеве родилось 53 ребенка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9075
Версия для печати

Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли: причины

Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли: причины

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Видеоконференцию между Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель перенесли. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное", - написал Шмыгаль.

По его словам, видеоконференцию договорились перенести на удобное для обеих сторон время.

Как сообщалось ранее, 20 апреля, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен был совершить "виртуальный визит" в Германию и провести беседу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Меркель Ангела
Меркель Ангела
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.