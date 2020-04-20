Шмыгаль - Зеленскому: пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты, сообщили в Офисе.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавируса из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудования, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Дополнительно Президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

"Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу", - сказал Зеленский.

Напомним, власти готовят компенсации тем, кто потерял имущество из-за пожара в Житомирской области.