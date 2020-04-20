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Медики, которые противостоят коронавирусу, получат дополнительные выплаты в конце апреля - ОП

Медики, которые противостоят коронавирусу, получат дополнительные выплаты в конце апреля - ОП

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни, состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты. Об этом шла речь во время совещания в Офисе Президента Украины, передает УНН.

"Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты", - говорится в сообщении.

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Напомним, Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Офис президента Украины
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