В правительстве объяснили причины задержки данных по количеству зараженных коронавирусом из 7 областей

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. Так в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей во время совещания в офисе Президента, передает УНН со ссылкой на сообщение ОП.

"... в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинсцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам", - говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику, добавили в ОП.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине за минувшие сутки семь областей не подали информации по тестированию на COVID-19.