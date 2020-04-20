Генпрокуратура РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины: почему

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня стало известно о том, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минреинтеграции.

В пресс-службе отметили, что пока неизвестно, заблокирован сайт Минреинтеграции только на территории России, или же и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Однако, известно, что причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе".

В пресс-служба отметили, что Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских окупациних администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательство о неразглашении реальной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минреинтеграции призывают общественные организации предоставить предложения к Плану действий правительства

Ссылаются российские чиновники на то, что их оккупационные администрации отчитывались об отсутствии больных и большом запасе тестов. При этом, Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе, для чего уже началась подготовка госпитального судна "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования, говорится в сообщении.

"Уверены, что сокрытие российской оккупационной "властью" в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом, это лишь повод для блокирования сайта нашего министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинском территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства по выводу их войск с териории украинских Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Более того, РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями еще раз подтверждает обратное", - отметили в Минреинтеграции.

Интересно, что ситуация с сайтом Минреинтеграции - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны, добавили в ведомстве.